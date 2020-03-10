Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu - Son Dakika

Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete, MHP Aslanapa İlçe Başkanı İbrahim Hakkı Gülmez ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk'te katıldı.


Ziyarette, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi'nin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda istişare yapıldığı, var olan eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanması için fikir alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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