Son Dakika › Yaşam › Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu - Son Dakika
Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu
6 saat önce
Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, MHP Aslanapa İlçe Başkanı İbrahim Hakkı Gülmez ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk'te katıldı.
Ziyarette, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi'nin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda istişare yapıldığı, var olan eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanması için fikir alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
Son Dakika Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atıp taşla saldıran kadın kameraya yansıdı Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine devam ediyor Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi?