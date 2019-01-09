Son Dakika Haberleri: Aslanapa-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aslanapa-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aslanapa-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Aslanapa - Gediz karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Sait Şeybeoğlu yönetimindeki 45 DE 407 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Sait Şeybeoğlu ve eşi Aynur Şeybeoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:23 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, Aslanapa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:48:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslanapa-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]