Aslanapa-Gediz Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Aslanapa - Gediz
karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Sait
Şeybeoğlu yönetimindeki 45 DE 407 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Mehmet Sait Şeybeoğlu ve eşi Aynur Şeybeoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:23 Kaynak: İHA
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi