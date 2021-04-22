Aslanapa hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara açıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvanlara kapanan hayvan pazarının tekrar açıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde ve ilçemizde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan girişlerine kapatılmıştı. Yapılan aşılama çalışmalarından sonra hastalık ortadan kalkmış ve 22 Nisan 2021 perşembe gününden itibaren tekrar küçükbaş hayvan girişine açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA