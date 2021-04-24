Aslanapa ilçesinde yabancı otla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Aslanapa ilçesinde yabancı otla mücadele çalışmaları

Kütahya'nın önemli hububat merkezlerinden olan Aslanapa ovasında, hububat içerisinde bulunan yabancı otla mücadelenin başladığı bildirildi.

Kütahya'nın önemli hububat merkezlerinden olan Aslanapa ovasında, hububat içerisinde bulunan yabancı otla mücadelenin başladığı bildirildi. Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik personelimizin yaptığı tarla kontrolleri sonucunda, ilçemizde yabancı otla mücadele vaktinin geldiği anlaşılmıştır. Özellikle erken çimlenip gelişen yabancı otların hububat içerisinde bulunması durumunda, ürün kayıpları artmaktadır. Hububat ile yabancı otlar arasındaki rekabet sonucu meydana gelen ürün kayıpları kültür bitkisinin türü, çevre koşulları, yabancı ot türleri, gelişme dönemleri ve yoğunluklarına bağlıdır. Çiftçilerimiz daha detaylı bilgi için müdürlüğümüze müracaat edebilirler" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

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