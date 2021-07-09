Aslanapa Kadın Kültür Evi hizmete girdi - Son Dakika

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Aslanapa Kaymakamlığı tarafından projelendirilen "Kadın Kültür Evi" ile "Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" hizmete girdi.

Açılış törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Aslanapa Kaymakam Vekili Özgür Pelvan, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Genel Meclisi üyeleri Ali Okumuş ile Veysel Kurtul ile STK Temsilcileri katıldı.

Kooperatif hakkında bilgiler veren Aslanapa Kaymakam Vekili Özgür Pelvan, 70 kadın üyeye İŞKUR destekli çini, nakış, seramik ve kaz/ördek yetiştiriciliği kursu verileceğini söyledi.

Kadınlara elinden gelen desteği vereceğini ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Çalışma çok kıymetli. Öncülükleri için Sayın Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınların üretimde yer almasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ali Çelik, "Sizler hep birlikte bir güçle kooperatifimize, ilçemize sahip çıkacaksınız. Üretimden gelir elde etmeniz için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz" dedi.

Vali Çelik ile protokol üyeleri daha sonra Aslanapa Belediyesi Kültür Evi ile Aslanapa İlçe Halk Kütüphanesini inceledi.