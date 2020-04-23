Aslanapa Kaymakamlığı'ndan her çocuğa bir bayrak - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kaymakamlık tarafından ilçe merkezi ve köylerde Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla çocuklara Türk bayrağı dağıtıldı.



Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Aziz Türk Milleti, 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Yüce Meclisimizin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi gereğince ebediyete kadar hür yaşayacağını bir kez daha ilan etmiş ve TBMM komutasında yürütülen İstiklal Savaşımızı tarihe altın harflerle yazdıracak bir başarı ile taçlandırmıştır. Bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamamışlardır. Bizler çocularımızdaki bu eksikliği gidermek ve onlara moral vermek için Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla Türk bayrağı hediye edip sohbet etme imkanı bulduk. Bu vesile ile bize bu toprakları vatan kılan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA