Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köylere oyun parkı kurma çalışmaları yapldığı bildirildi.



Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, "Aslanapa Belediye Başkanımız Gökhan Gürel ilçe merkezimizden sökülen çocuk parklarımızı köylerimize veriyor. Bu kapsamda ilçemize bağlı Esenköy, Adaköy, Çalköy, Tokul ve çamırdık köylerimize parklarını teslim ettik. İlerleyen günlerde ihtiyacı olan bütün köylere verilecek. Başkanımız Gökhan Gürel ve MHP İlçe Başkanımız İ. Hakkı Gülmez'e emekleri ve katkıları için tesekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA