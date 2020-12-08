Aslanapa pazarı perşembe günü kurulacak

Gürel, "Vatandaşlarımızdan pazar yerinde toplumsal sağlığımızı korumada büyük önem arz eden maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız