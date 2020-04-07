Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçe pazarına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği ilçeye dışarıdan esnaf girişinin yasaklnadığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İlçe sebze ve meyve pazarında girişler polis kontrolünde olacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne para cezası kesilecektir. İlçede belirlenen kurallar çerçevesinde tezgah açacak satıcıların yerel esnaflardan oluşacağı,dışardan satıcı giremeyeceği kararı alınmıştır. Alınan bu kararlar Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında istinasız uygulanacaktır" denildi. - KÜTAHYA