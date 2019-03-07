Son Dakika Haberleri: Aslanapa'ya Doğalgaz Müjdesi

Aslanapa'ya Doğalgaz Müjdesi

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Aslanapa ilçesinin bu yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını ifade etti.

Aslanapa'ya Doğalgaz Müjdesi, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Aslanapa ilçesinin bu yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını ifade etti.

Aslanapa'ya son 5 yılda yapılan hizmetleri değerlendiren Çetinbaş, "Aslanapa ve köylerinde altyapı çalışmlarını tamamladık. Köylerimizle beraber 6 okulumuzda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Aslanapa Sağlık Merkezi'ni ilçeye kazandırdık. Sentetik futbol sahasını bu yıl sonu gelmeden inşallah Aslanapa'ya kazandıracağız. Biz son beş yılda Aslanapa'ya 30 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Aslanapa ilçemize son 5 yılda 60 bin 95 metrekare kilit taşı verdik. Köy yollarımızda çalışmalarımızı sıcak asfalt atarak tamamladık. 10 derslikli merkez ilkokulumuzu ilçemize kazandırdık. Bölgenin canlanması için hayvan pazarı projesi bitirildi ve hizmete girdi. Bu seçimlerden sonra inşallah yatırımları Aslanapa için ikiye katlayacağız. Bilindiği gibi, Asalapalılar'ın en büyük isteği doğalgaz. Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan, bu yıl sonuna kadar doğalğazın Aslanapa'ya getirileceğine söz veriyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!

Fabrika Gibi Okul! Öğrenciler Hem Okuyor Hem de Para Kazanıyor Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:04:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslanapa'ya Doğalgaz Müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]