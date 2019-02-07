Aslanapalı Güreşçilerden 2 Madalya
1 saat önce
Aslanapalı güreşçiler, Kütahya'da düzenlenen il şampiyonasından iki madalya ile döndü.
Aslanapalı güreşçiler, Kütahya
'da düzenlenen il şampiyonasından iki madalya ile döndü.
Şampiyonaya 4 güreşçi ile katıldıklarını belirten Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan
, "Serbest stilde güreşen sporcularımızdan Muzaffer Karagöz ve Mehmet Sarıtaş
kendi sikletlerinde final müsabakasına çıktılar. Her iki sporcumuz da final maçlarını kaybettiler ve sikletlerinde Kütahya ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar. Aslanapa ilçemize ve kurumumuza iki madalya kazandıran, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayıp bizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcularımıza ve antrenörleri Selçuk
Ot hocamıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
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