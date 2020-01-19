Aslanlar ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika

78. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı yanında topla buluşan Falcao'nun düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.

71. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sedat'ın içeri sokularak dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0

22. dakikada sol taraftan Ömer Bayram yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada ceza yayı önünden Emre Akbaba 'nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.

9. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte Falcao 'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray , sahasında karşılaştığı Denizlispor 'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Emre Akbaba'nın golünde hakem ofsayt kararı verdi, VAR golü geçerli saydı

Fatih Terim: Arda Turan'la ilgili bir gelişme olursa bildiririz