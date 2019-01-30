Son Dakika Haberleri: Aslanlarla Bir Gün Geçirmek

Aslanlarla Bir Gün Geçirmek

53 dakika önce

Ben Enes Batur, Aslan, kaplan, vaşak, çilek kaplanı, puma, çita gibi çeşit çeşit büyük vahşi kedi giller ile aslan park ta bir gün geçirdik, yavru kaplan ve aslan ları besledik sevdik bir gün geçirme videosu yaptık aslan parkta bir gün geçirdik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu...

Ben Enes Batur, Aslan, kaplan, vaşak, çilek kaplanı, puma, çita gibi çeşit çeşit büyük vahşi kedi giller ile aslan park ta bir gün geçirdik, yavru kaplan ve aslan ları besledik sevdik bir gün geçirme videosu yaptık aslan parkta bir gün geçirdik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:24 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:17:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslanlarla Bir Gün Geçirmek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]