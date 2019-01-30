Aslanlarla Bir Gün Geçirmek
53 dakika önce
Ben Enes Batur, Aslan, kaplan, vaşak, çilek kaplanı, puma, çita gibi çeşit çeşit büyük vahşi kedi giller ile aslan park ta bir gün geçirdik, yavru kaplan ve aslan ları besledik sevdik bir gün geçirme videosu yaptık aslan parkta bir gün geçirdik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu...
Ben Enes Batur
, Aslan, kaplan, vaşak, çilek kaplanı, puma, çita gibi çeşit çeşit büyük vahşi kedi giller ile aslan park ta bir gün geçirdik, yavru kaplan ve aslan ları besledik sevdik bir gün geçirme videosu yaptık aslan parkta bir gün geçirdik, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:24 Kaynak: Youtube
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