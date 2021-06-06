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Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu - Son Dakika

Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu

06.06.2021 16:47

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. On binlerce öğrenci iyi bir eğitim alabilmek için sınavda ter döktü. Sınav sorularını değerlendiren Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu öğrencilerle görüşmeler sonucu ilk izlenimlerini paylaştı. Aslanoğlu, 'Öğrencilerimizden aldığımız bilgiye göre sınavın genel anlamda zor olduğunu söyleyebiliriz' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşti. On binlerce öğrenci, iyi bir liseye yerleşebilmek için ter döktü. İki oturum şeklinde gerçekleşen sınavın birinci bölümünde öğrenciler 50 soruluk sözel alan testi, ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi çözdü. Sınav sonrasında öğrencilerden aldığı yorumlar ile soruları değerlendiren İstek Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, öğrenci ve velilerin bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiğini de anlattı.

'BURADA ÖNEMLİ OLAN MOTİVASYONU KORUMAKTI'

Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu öğrencilerden aldığı yorumlara göre sınav sorularının zor olduğunu söyledi.

Bu sene öğrenciler, öğretmenler ve veliler için zor bir dönem olduğunu söyleyen Aslanoğlu, 'Pandemiden dolayı ezberlerimizin dışında bir yıl geçirdik. Burada önemli olan motivasyonu korumaktı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların kendi okullarında ve arkadaşlarıyla sınavlara girmesini sağlayarak çocuklar için doğru bir hamle gerçekleştirdi. Sınav bir önceki yıla göre daha zordu' diye konuştu.

'GRAFİK VE TABLO SORULARININ SAYISI OLDUKÇA FAZLAYDI'

Türkçe soruları seçiciliği yüksek branşlardan olduğunu belirten Aslanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

'20 Türkçe sorusundan 14 sorunun kolayken geriye kalan 6 sorunun çok seçici olduğunu gördük. Türkçe sorularının ağırlıklı anlam sorularından oluşuyordu. Soru geleceği planlanan noktalama işaretlerinden soru yoktu. Grafik ve tablo sorularının sayısı oldukça fazlaydı.'

'ANALİZ YAPILMASI GEREKEN SORULARIN YOĞUN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

İnkılap Tarihi sorularının geçtiğimiz yıllarla göre paralellik gösterdiğini söyleyen Murat Aslanoğlu, 'Geçen yıllarda çıkmayan harita soruları vardı. Din kültürü sorularının da seçici olduğunu söylemek mümkün. Bilgiyi bilmenizin yanında konuya da hakim olmanız gerekiyor. Analiz yapılması gereken soruların yoğun olduğunu gördük. Sınavın en kolay olduğu branş İngilizce oldu. İngilizce sorularının sadece bir tanesi çeldiriciydi.

'MATEMATİK HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YILDA EN ZOR BRANŞ OLDU'

Matematik her yıl olduğu gibi bu yılda en zor branş olduğunu söyleyen Aslanoğlu, 'Soruların birçoğunda birden fazla işlem basamağı vardı. Fen bilgisi soruları zorlayıcıydı. Biyoloji konularına ağırlık verilmişti. Türkçe ve matematik soruları öğrencilerin başarısını belirleyecek gibi görünüyor. Bu sınavın bir diğer özelliği de pandeminin nasıl etki yaptığını gözlemleyebileceğiz. 1 milyon 200 bin adayın sınava girdiğini tahmin ediyoruz. Pandemi yılından dolayı çocuklarımız geçmiş yıllara göre şansızlardı. Fakat herkes eşit şartlarda yarıştı' diye konuştu.

'VELİLER BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını hatırlatan Aslanoğlu, tercih döneminde öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Öğrencilere iyi konsantre olmalarını ve ne istediklerini gözden geçirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Aslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Öğrenciler bu zamana kadar iyi konsantre olup, kendi isteklerini gözden geçirmeli, nasıl bir lisede okumak istediklerini bilmeliler, bunlara karar vermeliler ve tercih edecekleri okulu iyi araştırmalılar. Yüzdelik dilimleri ve sıralamalarına göre tercihlerini yapmaları gerekiyor. Velilere büyük görevler düşüyor. 30 Haziran'a kadar sınavla ilgili çocuklarına sorular sormasınlar. Çocukları kendi hallerine bırakın. Seçecekleri sınavı gidip yerinde görsünler. Liseyle ilgili gerekli araştırmayı yapsınlar.'

Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu
Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu
Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu
Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu

milli eğitim bakanlığı, İngilizce, matematik, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aslanoğlu: LGS bir önceki yıla göre daha zordu - Son Dakika


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