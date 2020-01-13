Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika

Aslantaş Barajı ve HES'te patlama

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyünde bulunan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) patlama meydana geldi.

Aslantaş Barajı ve HES'te patlama, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyünde bulunan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) patlama meydana geldi. Santral ana binası sular altına kalırken ilk belirlemelere göre olayda 1 teknisyen yaralandı.


Ceyhan Nehri üzerine kurulu Elektrik Üretim AŞ'ye (EUAŞ) ait Türkiye'nin 36'ıncı büyük hidroelektrik santralinde ana su vanasına yapılan bakımın ardından ilk belirlemelere göre basınçtan dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası vanadan boşalan sular 4 katlı santralin ana binasının ikinci katına kadar yükseldi. Patlamada 1 teknisyenin yaralandığı öğrenilirken su seviyesinin yükselmesinden endişe ediliyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, HES, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
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