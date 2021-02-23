Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı: "Kadastro çalışmaları hatalı yapıldı" - Son Dakika

Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı: "Kadastro çalışmaları hatalı yapıldı"

23.02.2021 23:19
Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı:

Tomarza-Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı, Adana İl sınırında bulunan mahallenin hudutları içerisine kadar getirildiğini iddia ederek' "Yapılan bu yanlışlığın biran önce düzletilmesini istiyoruz" dedi.

Tomarza-Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı, Adana İl sınırında bulunan mahallenin hudutları içerisine kadar getirildiğini iddia ederek' "Yapılan bu yanlışlığın biran önce düzletilmesini istiyoruz" dedi.

Tomarza İlçesinin en uzak mahallesi olan ve Adana ile sınır komşusu olan Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı ve Tomarza Belediye Meclis Üyesi Mustafa Önder kadastro çalışmalarında yanlışlık yapıldığını iddia ederek Adana İl Sınırının 4,5 kilometre Aslantaş Mahallesi hudutları içerisine girdiğini söyledi. Yanlışın biran öce düzeltilmesini isteyen Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı "Bizim mahallemiz ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta, en uzak mahalle, en gariban mahalle, en fakir mahalledir. Mahalle sakilerimiz geçimlerini hayvancılıkla sağlamamaktadır. Sizlere bu açıklamayı Adana İl sınırından yapmaktayım. Mahallemiz aynı zamanda Adana iline bağlı Tufanbeyli İlçesine 28 kilometre uzaklıktadır. Aslantaş Mahallemizden devam ederek Adana il sınırına girerek Tufanbeyli İlçesine bağlı Ayvat Köyüne ulaşılmaktadır. 1942, 1070 ve 1983 yılında İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığında verilen kararnameler elimizde. Ancak 2007 yılı kadastro çalışmaları sırasında Tufabeyli İlçesine bağlı Ayvat Muhtarı Aslantaş Mahallemize bağlı Kurubel yaylasının sınırına getirerek Adana İl Sınırı Levhasını diktiler. Yani mevcut il sınırı yaklaşık 4,5 kilometre içeri kayarak bizim mahallemize kadar dayandı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Aslantaş Mahalle sakinleri yıllarca hayvanlarını otlattıkları alana geçince Ayvat Köyü sakinleri tarafından uyarılarak 'hayvanlarınızı mahalleniz hudutları dahilinde otlatın bizim hudutlarımızı işgal etmeyin' diyorlar. Konunun çözümü için yetkililerden çare umuyoruz, sesimizi duysunlar" dedi.

Aslen Aslantaş Mahalle sakinlerinden olup Aslantaş Mahallesinde ikamet eden ve aynı zamanda Tomarza Belediye Meclis Üyesi Mustafa Önder ise "Mahalle Muhtarımız Hamdi Davarcı'nın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Adana İl sınırı mahallemizden, Tufanbeyli'ye doğru 4,5 kilometre daha ileride olması gerekirken yanlışlıkla Adana İl sınırının belirledikleri görülmektedir. Oysaki bizim elimizde evraklarımız mevcuttur. Bizlere valimizin sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu yanlışın biran önce düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı: Kadastro çalışmaları hatalı yapıldı
Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı: Kadastro çalışmaları hatalı yapıldı
Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı: Kadastro çalışmaları hatalı yapıldı

Mustafa Önder, Hisarcık, Tomarza, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aslantaş Mahalle Muhtarı Davarcı: 'Kadastro çalışmaları hatalı yapıldı' - Son Dakika


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