Aslay'dan İçme Suyu Arıza Birimine Ziyaret - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Su Arıza Birimi'nde çalışan personeli ziyaret etti.

Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer eşlik etti. Ziyarette Şube Müdürleri Remiz Porsuk, Recep Günay, İlker Kılıç ve Su Arıza Birim Sorumlusu Tuncay Gök de hazır bulundu. Su Arıza Birimi'nde çalışan personelle sohbet eden Genel Müdür Aslay, "Gece gündüz, hafta sonu, bayram tatili demeksizin çalışıyorsunuz. Mesai mefhumu olmadan yaşanan arızalara müdahalede bulunuyorsunuz. Kurumun en önemli bölümlerinden birini oluşturuyorsunuz. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün de sizlere selamını getirdik. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Aslay konuşmasının sonunda, personelin can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da uymalarını istedi.