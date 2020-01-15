Aslı Baş davasında karar! - Son Dakika

Aslı Baş davasında karar!
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Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov'un beratine karar verdi.
(İHA)
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