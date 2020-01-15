Aslı Baş davasında karar! - Son Dakika
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Aslı Baş davasında karar!

6 saat önce

Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

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Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov'un beratine karar verdi.

(İHA)

Ahmet Bayer, Aslı Baş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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