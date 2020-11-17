Aslı Baş'ın ölümü hakkındaki davayı savcılık, istinafa taşıdı - Son Dakika

Aslı Baş'ın ölümü hakkındaki davayı savcılık, istinafa taşıdı

17.11.2020 19:55
Aslı Baş'ın ölümü hakkındaki davayı savcılık, istinafa taşıdı, System.String[]

MİSS Model of the World güzellik yarışmasında mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş'ın Bodrum'da bir villada balkondan düşerek ölmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı ve beraat kararı aldığı davayı, savcılık istinafa taşıdı.

MİSS Model of the World güzellik yarışmasında mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş'ın Bodrum'da bir villada balkondan düşerek ölmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı ve beraat kararı aldığı davayı, savcılık istinafa taşıdı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'beraat kararına itiraz edilen istinaf başvurusunda olay yerindeki delillerin yok edildiği ve değiştirildiği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, Ocak ayında karar çıktı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Ancak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı.

OLAY YERİNDEKİ DELİLLER YOK EDİLDİMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istinaf başvurusunda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler 5 maddede sıralandı. Başvuruda en dikkat çeken kısım Hakan Bayer'le ilgili olan bölüm oldu. Başvuruda, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan iki ayrı rapor ve ODTÜ Fizik Bölümü'nde görevli öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin düzenlediği heyet raporunda yapılan tespitler aktarıldı. Başsavcılık tarafından yapılan başvuruya göre, olay yerindeki deliller yok edildi ve değiştirildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen rapora etki edilmeye çalışıldı. Ahmet Bayer, bazı kişilerle irtibata geçerek olayı kapatmaya yönelik girişimlerde bulundu. Savcılığın bu noktada yaptığı 'bazı kişiler' ibaresi daha önce gündeme gelen baba Bayer'in FETÖ firarisi İhsan Kalkavan vasıtasıyla yargılamaya etki edilmesiyle için örgütün Bodrum imamı Zeki Yağmur'la yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.'AŞAĞI BIRAKMA VEYA ATMA' SONUCU  DÜŞTÜ

Başvuruda ayrıca Aslı Baş'ın düştüğü noktaya başka kişi veya kişiler tarafından 'Aşağı bırakma veya atma' sonucu düştüğünün tespit edildiği vurgulandı. Baş'ın, sırt üstü düştüğünü gösteren kamera kayıtları ve intihar eğilimi olmamasıyla ilgili tespitler de başvuruda belirtildi. Yine dosya da  ayrıca olayın intihar olmayıp 'aşağı bırakma veya atma' sonucu ölüm olduğu sabit olduğunun altı çizildi. İstinaf başvurusuna göre, Ahmet ve Hakan Bayer'in savunmaları ile tanıklar Beyhan, Nilgün ve Melis'in beyanları sanık Hakan Bayer'i suçtan kurtarmaya yönelik bulundu.


Aslı Baş'ın ölümü hakkındaki davayı savcılık, istinafa taşıdı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aslı Baş'ın ölümü hakkındaki davayı savcılık, istinafa taşıdı - Son Dakika


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