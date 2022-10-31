Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.
Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal,"Neden istifa ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." Baykal konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini de ekledi.
Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.
Aslı Baykal, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası ödememe" protestosunu da eleştirmişti. Elektrik zamlarını protesto etmek için faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte faturaları protesto eden CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti.Aslı Baykal ise bunun üzerine isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti! Haberi sosyal medyadan verdi - Son Dakika