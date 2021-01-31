Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz

Can Koçkan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açmış, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etmişti. Aslı Bekiroğlu ve yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir büfeden yiyecek alan sevgililer, ilk kez objektife yansıdı. Bekiroğlu, "Çok mutluyuz, her şey yolunda" dedi.

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıkmıştı.