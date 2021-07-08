Aslı Bekiroğlu'nun Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetler gündem oldu

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam bir süredir birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğüne damga vuran isimlerden biri de kıyafet tercihiyle oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu.

KIYAFETİYLE HERKESİ SOLLADI

Sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yakın arkadaşının düğününe katılan Aslı Bekiroğlu, gecede 2 elbise giydi. Düğünün nikah töreninde yeşil mayonun üzerine tül bir elbise giyen Bekiroğlu'na "Gelini solladın" yorumları yapıldı.

SÜRPRİZİ PARTİDE YAPTI

İlk kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Bekiroğlu, asıl sürprizi düğün sonrası yapılan partiye sakladı. Oyuncu bu sefer de dünyaca ünlü bir markaya ait olan pul detaylı süper mini bir elbise giydi. Instagram hesabından elbisesinin sırt detayını göstererek verdiği pozu paylaşan oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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