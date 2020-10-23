Aslı Bekiroğlu şan eğitimi almaya başladı

ÜNLÜ oyuncu Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Erken yaşta sahneye çıkarak arp ve piyano konserleri veren Bekiroğlu'nun son dönemde ise ukulele enstrümanıyla coverlar yapması dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, özellikle sosyal medyada paylaştığı müzik performans videoları sayesinde kendine farklı bir takipçi kitlesi edindi. Bekiroğlu, çocukluk hayali olan albüm isteğini hayata geçirmek için şan derslerine başladı.

Caner Akın'dan şan dersi alan ünlü oyuncu, Çağrı Telkıvıran'la da stüdyo çalışmaları yapıyor. Bekiroğlu'nun oyunculuğunun yanında müzik çalışmalarını da profesyonel olarak sürdüreceği öğrenildi.

Arp çalıyor

Aslı Bekiroğlu, müzik ile bağını bir röportajında şöyle anlatmıştı: "10 yaşında konservatuvara girdim. Sebebim şarkıcı olmayı istememdi ve 6 yıl okulunu okudum. Ama sesim ergenliği geçirmeden evvel çok daha ince çok daha güzeldi, o biraz heves kırıcı oldu. Evde ayna karşısında şarkı söyleyip piyano çalıp besteler yapar, videolar çekerdim. Okulda hoca elime bakıp 'Sen arpçı ol' dedi. Ben de arpçı oldum. Her zaman şarkıcı olmak istedim; ama idolüm Beyonce'ydi."

Aslı Bekiroğlu, bir motosiklet tamir atölyesinde Erman İştahlı'nın objektifine poz verdi.