Yasakların sona ermesi ile soluğu arkadaşları ile dışarda alan Aslı Enver gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni filmi hakkında konuşan Aslı Enver, "Güzel bir proje olacak. Onun için çalışıyorum heyecanlıyım. " dedi.

"BEYAZLARIMLA MUTLUYUM"

Güzel oyuncunun saçındaki beyazları fark eden muhabirler oyuncuya "Beyazları boyatmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Enver, "Beyazlarımla mutluyum, bu halimi seviyorum. Saçımı boyatma gibi bir düşüncem yok. Ama proje için gerekirse boyatabilirim." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYAT SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Özel hayatında adı pek çok ünlü ile anılan oyuncu bu yöndeki sorulara ise "Gayet mutluyum, başka sözüm yok" yanıtını verdi.

Aslı Enver'in arabasındaki "Dünyanın en iyi bayan şoförü" yazısı dikkatlerden kaçmadı.