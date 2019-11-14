Son Dakika Haberleri: Aslı Enver, dikkatleri doğaya çevirdi
Son Dakika Magazin Aslı Enver, dikkatleri doğaya çevirdi - Son Dakika Magazin

Aslı Enver, dikkatleri doğaya çevirdi

6 saat önce

DeFacto'nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon, 'Hayat Güzeldir' için kamera karşısına geçti.

Aslı Enver, dikkatleri doğaya çevirdi, System.String[]

DeFacto'nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon, 'Hayat Güzeldir' için kamera karşısına geçti. Enver, bu kez tüm dikkatleri doğaya çevirdi.

Dünyanın akışını tersine çevirmenin mümkün olduğunu vurgulayan reklam filminde rol alan Aslı Enver, "DeFacto Hayat Güzeldir koleksiyonuyla sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlıyor. Su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon doğanın korunmasına yardımcı oluyor" dedi.

Enver, tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan koleksiyonu desteklediğini belirtti. Enver, bu reklam filmindeki duyarlılığıyla hayranlarının takdirini kazandı.


Aslı Enver, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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