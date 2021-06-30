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Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi - Son Dakika

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

30.06.2021 07:57
Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi, System.String[]

Aslı Enver beni yalanlamayı çok seviyor ama bu kez haberin kaynağı onun fan'ları! Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver'in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları buldu!

Aslı Enver beni yalanlamayı çok seviyor ama bu kez haberin kaynağı onun fan'ları! Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver'in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları buldu! Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o erkeğin Sarp Batur olduğunu keşfetti!

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur'un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver'in üç ay önce tanıştığı iddia ediliyor. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver'in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor. Yönetmen Ketche ile Kaan Urgancıoğlu ile birlikte "Sen Yaşamaya Bak" isimli filmi çeken Enver, çekimler bitince bakalım yeni sevgilisiyle tatile çıkacak mı?

"SARPASLIBATUR" TAG'LERİ VAR

Bu arada Sarp Batur'un önceki evliliğinden bir kızı var. Hayranlarının tahminine göre ikili, bu nedenle ilişkilerini saklamayı ve "sadece arkadaşız" demeyi tercih ederek, her türlü haberi yalanlayacak. Yalnız Aslı Enver'in fanatik hayranları çoktan "sarpaslibatur" ve "assar" şeklinde tag'ler açmış bile. Hatta Figen Batur'un hesabını da keşfetmişler ve Sarp Batur'un fotoğraflarının altına yorum yapmaya başlamışlar!

Kitabın geliri şehit ailelerine

Fikret Orman'ın ablası, cemiyetin seçkin ismi Ümit Orman'ın ilk kitabı "İnsan" çıktı.

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Tebrik etmek için aradığım Ümit Orman, kitabında "Biraz benden, biraz sizlerden bahsettim" dedi. Biraz dertlerinden, biraz neşelerinden ama en çok insanoğlundan bahsettiğini anlatan Orhan, kitabının tüm gelirini ise şehit ailelerini bağışlamış. Bu anlamlı hareketi için Ümit Hanım'ı ayrıca tebrik ediyorum; kitap tüm D&R, Nezih gibi büyük kitapevlerinde satışta.

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Lal'e sürpriz parti

Cemiyetin sevilen isimlerinden, eski rallicilerden Çağla Bostancı'nın kızı Lal, 15 yaşına girdi. Bebek Koru Kahvesi'nde ailesiyle birlikte pasta keseceğini düşünen Lal'e, arkadaşları sürpriz yapınca minik kutlama ayaküstü partiye dönüşmüş. Pastasını uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla birlikte üfleyen Lal'e ben de mutlu yaşlar diliyorum.

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Türk markasıdünyaya açılıyor

Altı yıl önce İstanbul'da kurulan Barrus London global yolculuğunda önemli bir adım attı! Londra'da bir yatırım ofisi ortaklığıyla kurumsal yapısı tamamen değişen Barrus London; Türk, İngiliz ve Amerikalılardan oluşan bir İcra Komitesi tarafından yönetilecek. Tüm birimleri, Barrus London Limited altında birleşen markanın Global Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz olacak. Yeni kurulan global satış ekibi ise İngiliz ve Amerikalılardan oluşuyor. Markanın lojistik merkezleri de İngiltere ve Almanya'da kuruldu. Eylül ayı itibarı ile Avrupa'da 17 ülkede, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da moda e-ticaret siteleri ve mağazalarda satışta olacak Barrus London, önümüzdeki dönemde tüm markalarında sürdürülebilir, etik üretim ve satışa odaklanacak. Global ölçekte yine kendisiyle aynı ilkeleri benimsemiş farklı markalarla işbirlikleri de yapacak.

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi
Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Gastronomi, Enis Batur, Aslı Enver, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi - Son Dakika Magazin


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