Aslı enver, kadınlara sıkı durmanın sırrını verdi
1 saat önce
Ünlü oyuncu Aslı Enver, DeFacto'nun denim reklam kampanyası için bir kez daha kamera karşısına geçti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:47 Kaynak: DHA
Ünlü oyuncu Aslı Enver
, DeFacto'nun denim reklam kampanyası için bir kez daha kamera karşısına geçti. Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi.
Hazır giyim markası DeFacto'nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi. Kombinlerin vazgeçilmez parçası jean'ler için rol alan Enver, kadınlara 'Sıkı durun' dedi.
Sette enerjisi ile neşe saçan Enver'e reklam filminde dört kadın eşlik etti.
4 Ekim akşamı itibari ile dijitalde yayınlanan filminde Enver, izleyenlerden tam not aldı.
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