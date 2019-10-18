Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı
33 dakika önce
Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.
Soğuk mevsimin aksine sıcacık enerjisi ile gönülleri fetheden Aslı Enver, DeFacto'nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt'ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı. Enver'e yeni reklam filminde gençler eşlik etti.
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