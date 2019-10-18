Son Dakika Haberleri: Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı
Son Dakika Magazin Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı

Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı

33 dakika önce

Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.

Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı, System.String[]

Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.


Soğuk mevsimin aksine sıcacık enerjisi ile gönülleri fetheden Aslı Enver, DeFacto'nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt'ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı. Enver'e yeni reklam filminde gençler eşlik etti.


Filmin müziği için Norm Ender'in çok konuşulan şarkısı 'Mekanın Sahibi' yeniden düzenlendi. - İSTANBUL

Aslı Enver, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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