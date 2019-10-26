Aslı Enver-Murat Boz çiftinden kötü haber
26 dakika önce
2,5 yıllık beraberliğin ardından 2018 nisan ayında ayrılık kararı alan çift, 7 ay sonra barışmıştı.
2,5 yıllık beraberliğin ardından 2018 nisan ayında ayrılık kararı alan çift, 7 ay sonra barışmıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde yeniden ilişkilerini bitirme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:19
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