Son Dakika Haberleri: Aslı Enver-Murat Boz çiftinden kötü haber
Son Dakika Magazin Aslı Enver-Murat Boz çiftinden kötü haber

Aslı Enver-Murat Boz çiftinden kötü haber

26 dakika önce

2,5 yıllık beraberliğin ardından 2018 nisan ayında ayrılık kararı alan çift, 7 ay sonra barışmıştı.

Aslı Enver-Murat Boz çiftinden kötü haber, System.String[]

2,5 yıllık beraberliğin ardından 2018 nisan ayında ayrılık kararı alan çift, 7 ay sonra barışmıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde yeniden ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:19 
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