Aslı Enver yakalandı! 'Bir süre yalnız kalacağım' demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi

Gossippasta'nın haberine göre Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre aşka kapılarını kapatan Aslı Enver, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Sırtı dönük olan Enver'e eşlik eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

DETAYI HERKES YAKALADI

Aslı Enver'in görüntülendiği erkek arkadaşıyla görüntülendiği anlardaki detay da gözlerden kaçmadı. Gizemli erkek arkadaşın elinin Enver'in omzuna atması, aşk iddialarını güçlendirdi.

"BİR SÜRE YALNIZ KALACAĞIM"

Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Enver, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.