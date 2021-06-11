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Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika

Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi

11.06.2021 17:39
Aslı Enver yakalandı!

Şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı aşk nedeniyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşka kapılarını kapatmıştı. Güzel oyuncu kimsenin tanımadığı erkek arkadaşıyla görüntülendi. Erkek arkadaşının Enver'in elini omzuna atması dikkat çekti.

Gossippasta'nın haberine göre Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre aşka kapılarını kapatan Aslı Enver, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Sırtı dönük olan Enver'e eşlik eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Aslı Enver yakalandı! 'Bir süre yalnız kalacağım' demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi

DETAYI HERKES YAKALADI

Aslı Enver'in görüntülendiği erkek arkadaşıyla görüntülendiği anlardaki detay da gözlerden kaçmadı. Gizemli erkek arkadaşın elinin Enver'in omzuna atması, aşk iddialarını güçlendirdi.

"BİR SÜRE YALNIZ KALACAĞIM"

Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Enver, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!
Aslı Enver yakalandı! Bir süre yalnız kalacağım demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi
Aslı Enver yakalandı! Bir süre yalnız kalacağım demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi

Aslı Enver, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Enver yakalandı! 'Bir süre yalnız kalacağım' demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin


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