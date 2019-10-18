Son Dakika Haberleri: Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında
Son Dakika Magazin Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında

Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında

1 saat önce

DeFacto'nun reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon koleksiyon filmi için kamera karşına geçti.

Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında, System.String[]

DeFacto'nun reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon koleksiyon filmi için kamera karşına geçti. Reklam müziği için Norm Ender, 'Mekanın Sahibi'ni DeFacto için yeniden düzenledi

Aslı Enver, DeFacto'nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt'ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı. Enver'e yeni reklam filminde gençler eşlik etti.

Filmin müziği için Norm Ender'in çok konuşulan şarkısı "Mekanın Sahibi" yeniden düzenlendi. 17 Ekim akşamı itibari ile yayınlanan reklam filmi, izleyenlerden tam not aldı.


Aslı Enver, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
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