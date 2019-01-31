Son Dakika Haberleri: Aslı Gibidir" Filmine İzmir'de Özel Gala

Aslı Gibidir" Filmine İzmir'de Özel Gala

1 saat önce

Bu yılın en komik filmlerinden biri "Aslı Gibidir" filminin İzmir galası, 2 Şubat Cumartesi günü İzmir Optimum'da gerçekleştirilecek.

Aslı Gibidir
Bu yılın en komik filmlerinden biri "Aslı Gibidir" filminin İzmir galası, 2 Şubat Cumartesi günü İzmir Optimum'da gerçekleştirilecek.

Yapımcılığını Hann Film'in, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu; Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor'un kaleme aldığı; başrolünde Aslı İnandık'ın rol aldığı komedi filmi 'Aslı Gibidir' filminin İzmir özel gösterimi, oyuncuların katılımıyla 2 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Optimum AVM'de gerçekleşecek. Ziyaretçiler ile buluşacak sevilen yıldızlar, bir söyleşide gerçekleştirecek. Film ekibi, söyleşi sonrasında da filmi hayranlarıyla birlikte izleyecek.

Filmde ise; oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan, kazandığı konservatuvara ailesinin koyduğu engel nedeniyle gidemeyince 'Gerçek Yaşam Dublörleri' adlı kulübe katılan 'Aslı'nın hikayesini anlatıyor. Film, renkli ve eğlenceli sahneleri ile sinemaseverleri

gerçek ve bir o kadar da keyifli bir hikayeye götürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

İzmir, Magazin
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