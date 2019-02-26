Son Dakika Haberleri: Aslı Gibidir Vizyona Yeniden "Merhaba" Dedi

Aslı Gibidir Vizyona Yeniden "Merhaba" Dedi

1 saat önce

Genç ve başarılı oyuncu Aslı İnandık'ın beğenilen filmi "Aslı Gibidir" Cinemaximum sinemalarında yeniden vizyona girdi.

Aslı Gibidir Vizyona Yeniden

Komedinin genç kuşak temsilcilerinden Aslı İnandık'ın başrolünde yer aldığı "Aslı Gibidir" tekrar vizyona girdi. Aslı İnandık'ın sosyal medyada yarattığı karakterlerin de yer aldığı, eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken film, Cinemaximum'larda tekrar gösterime özel bilet fiyatıyla, 9 TL'den, izleyiciyle buluşuyor.

Filmin konusu kısaca şöyle: Aslı, çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen iyi niyetli, saf ve hayalperest bir kızdır. Özel bir konservatuarın oyunculuk bölümünü kazanan Aslı, ailesinden beklediği desteği göremeyince para kazanmak için bir yol arar ve 'gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk' yapan dublörler kulübüyle tanışır. Burası hem Aslı'nın okul parasını kazanabileceği hem de kılıktan kılığa girerek oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği bir yerdir. Her şey yolunda giderken, iş için gönderildiği eğlenceli görevlerden birinde hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

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