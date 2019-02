Aslı Gibidir Vizyona Yeniden "Merhaba" Dedi

Filmin konusu kısaca şöyle: Aslı, çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen iyi niyetli, saf ve hayalperest bir kızdır. Özel bir konservatuarın oyunculuk bölümünü kazanan Aslı, ailesinden beklediği desteği göremeyince para kazanmak için bir yol arar ve 'gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk' yapan dublörler kulübüyle tanışır. Burası hem Aslı'nın okul parasını kazanabileceği hem de kılıktan kılığa girerek oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği bir yerdir. Her şey yolunda giderken, iş için gönderildiği eğlenceli görevlerden birinde hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Bültenler

Hülya Avşar'ın Kendini Tatmin Ettiği Sahnenin Tekrar Çekildiği New York In New York, Gişede Çakıldı