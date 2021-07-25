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Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi - Son Dakika

Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi

25.07.2021 08:30
Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi, System.String[]

Aslı Gökyokuş'un babası Metin Gökyokuş, kızının evinin bahçesinde felç geçirdi.

Aslı Gökyokuş'un babası Metin Gökyokuş, kızının evinin bahçesinde felç geçirdi. Ünlü rock'çı tedavisi devam eden babası için duygusal bir mesaj yayınladı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bildirilen Metin Gökyokuş, geçirdiği felcin ardından ambulansla Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasının tedavisi sürerken, Aslı Gökyokuş sosyal medya hesabından bayram vesilesiyle duygularını paylaştı:

"Hayatı boyunca kendini konuşarak iyi ifade etmiş biri oldu babam. Geçtiğimiz hafta bizim evde, Yaz dahil hepimizin gözü önünde geçirdiği felçten beri konuşamıyor, vücudunun sağ tarafı sınırlı derecede hareket edebiliyor. Günlerdir içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Çok insana da haber veremedik, halimiz de pek yoktu açıkçası. #tbt için Yaz'ıyla, Beşiktaş'ıyla, benimle, annemle olan video ve fotosunu paylaşmak istedim. Geçmiş olsun dileklerini ileten, yanımızda olan tüm dostlara teşekkürler. Haberi olmayanlar da buradan öğrenmiş oldular... Bir hastane odasından, hepinize iyi bayramlar..."

Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi

Artık kulise yoga alanı istiyor

Sertab Erener'in kulis istekleri arasında artık yoga alanı da var! Konser öncesinde sessizlik isteyen Erener, sahne performansına kısa bir meditasyon ve yoga seansıyla hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, yoga alanı talebini ilk kez Bodrum konserinde kulis istekleri arasına ekledi.

Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi

Gizlice Londra'ya gidip üç şarkı yaptı

Pandemi süresinde Almanya'daki evinde yaşayan Tarkan'ın gizlice Londra'ya gittiği ortaya çıktı. Burada aranjör Ozan Çolakoğlu ile buluşan Megastar, üç yeni şarkının kayıtlarını yaptı. Londra kapanmadan önce yapılan bu kayıtların devamı ise her şey normale döndüğünde İstanbul'da yapılacak. Bu arada pandemi bitene kadar Tarkan'ın konser ve özel sahnelere başlamayacağı da gelen bilgiler arasında.

Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi

Nafaka ve evler için dava açıyor

Şarkıcı Gülden'in YouTube'daki klibinin altına tehditler yazan eski eşi Ercan Mutlu ile arasındaki sular durulmuyor. Gülden'in hayatında biri olduğunu duyan Mutlu, dört avukatla dava açmak için kolları sıvadı. Eski eş, bugüne kadar ödediği nafakayı ve boşanırken verdiği iki evi geri istiyor.

Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi

30'uncu yıla özel konser

Yeşim Salkım, 30 yıllık müzik kariyerini ekim ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde ünlü sanatçıların katılımı ile vereceği senfonik konserle kutlayacak. Salkım, eylül ayının tümünü bu projenin çalışmaları için ayıracak.

Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi

Aslı Gökyokuş, Londra, Konser, Yoga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Gökyokuş'ın babası felç geçirdi - Son Dakika Magazin


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