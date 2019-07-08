Son Dakika Haberleri: Aslı Güngör Kayserili hayranlarıyla buluştu
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Aslı Güngör Kayserili hayranlarıyla buluştu

1 saat önce

Şarkıcı Aslı Güngör, Kayseri'de sevenleriyle bir araya geldi.

Aslı Güngör Kayserili hayranlarıyla buluştu, System.String[]
Şarkıcı Aslı Güngör, Kayseri'de sevenleriyle bir araya geldi.

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcı, besteci ve söz yazarı Aslı Güngör, KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nde dinleyenlerine sevilen şarkılarını seslendirdi.

En sevilen şarkılarını AVM ziyaretçileri ile birlikte seslendiren Aslı Güngör, sahne performansıyla müzik dolu anlar yaşattı. Konserin bitiminde sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

AVM'den yapılan bilgilendirmede ileriki dönemde sevilen sanatçıları ziyaretçileri ile buluşturmaya devam edileceği kaydedildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
Kayseri, Magazin
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