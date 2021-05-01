ASLI HÜNEL CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

Canlı yayının son bölümünde tüm erkeklere de özel bir çağrıda bulunan Hünel ve Gül "Üç hafta uzun bir süre. Lütfen bu süre zarfında ailenize ve sevdiklerinize daha fazla hoşgörülü olmaya çalışın. Bu zor günleri önce aile içindeki dayanışma ve hoşgörü ile aşabiliriz. Oklava elimizde, gözümüz üzerinizde." sözleriyle ekran başındaki yüzbinleri tebessüm ettirdi.