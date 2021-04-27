Aslı Hünel: En ağır gelen şey babamın ölümüydü - Son Dakika

Aslı Hünel: En ağır gelen şey babamın ölümüydü

27.04.2021 13:49
Aslı Hünel: En ağır gelen şey babamın ölümüydü, System.String[]

? 1.5 yıl aradan sonra yeni bir şarkı ve kliple müzikseverlerin karşısına çıktınız. "Ayarsızım"la yolunuz nasıl kesişti?

? 1.5 yıl aradan sonra yeni bir şarkı ve  kliple müzikseverlerin karşısına çıktınız. "Ayarsızım"la yolunuz nasıl kesişti?

Çok sevdiğim arkadaşım sevgili Aygül Aydın ile bir gün oturduk. Sohbetimizde ruhuma göre bir şarkı bulamadığımdan yakınırken o beni Zeynep Dalgıç ile tanıştırarak bu şarkının dinleyicilerle buluşması için ilk adımı atmış oldu.

Bana Zeynep Hanım'dan dinlenmem için iki şarkı geldi ve bu aslında ikinci şarkı. Şarkının sözleri ve melodisini duyduğum anda, "bu şarkıyı aldım ben" dedim. Çünkü şarkının yazarı Zeynep Hanım'la her şeyimiz aynı. Doğum günümüz bile hatta... Onun yazdığı bütün şarkılar ruhuma nasıl hitap ediyor anlatamam size. Dinlediğim bütün şarkıları almak zorunda kaldım...

? "Ayarsızım" yayınladığı gün itibarıyla aldığınız tepkiler nasıl?

Bütün görüşlere açığım. Çünkü herkes aynı şeyi beğenmek zorunda değil. Ama pandeminin hepimize yüklediği zorlu ekonomik şartlara rağmen, maddi ve manevi büyük fedakarlık yaptığımı düşünüyorum. Birkaç alakasız eleştiri dışında şu an her şey olumlu ve mutluluk verici...

? Şarkı iki ayrı versiyon olarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Bu kararı nasıl aldınız?

Aslında ilk olarak slow versiyonunu yaptık. Sonra 'biraz ritim mi katsak' dedik. İkinci versiyon o şekilde çıktı. Ama ikinci beklediğimizden çok çok iyi bir versiyon oldu.

KÜLTÜREL BİR MİSYON EDİNDİM

? Şarkı kadar klibiniz de iddialı. 1500 yıllık bir sarnıcı kapattınız. Pandemi döneminde size böylesine güçlü bir prodüksiyona sürükleyen sebepler nelerdi?

-  Zor günlerden geçiyoruz. Önümüz yaz... Turizm sezonu yaklaşıyor. İnternetle kliplerimizi dünyanın izleyebileceği global bir pazara sunabiliyoruz. Ben de bu şarkıyı Ayasofya bölgesinde kliplendirerek kendi adıma bir adım atabileceğimi düşündüm ve kültürel bir misyon edindim. Bu kararı almamdaki en büyük destekçim ise Turizm Bakanımızın kıymetli eşi Pervin Ersoy oldu.

? Bazı müzik eleştirmenleri "Ayarsızım"ı sizin için çıtayı yükselten bir şarkı olarak nitelendirildi. Bu yorumlara katılıyor musunuz?

Mütevazı olamayacağım. Bu şarkıyı bir milat kabul edin. Bundan sonra müzik sektöründe kartlar yeniden karılacak. İddialıyım... Bu şarkı itibarıyla Aslı Hünel'in yükselişine şahit olacaksınız.

? Entrikalarla dolu bir sektörde bu denli iddialı cümleler kurmak son derece cesurca. Bu sözlerinizin bir adresi var mı?

İsmen yok. Ancak başarımı, ideallerimi, heyecanımı ve çabamı hazmedemeyen herkesin üstüne alınabileceği sözler aslında bunlar. Ne yazık ki çok değişik mantalitede meslektaşlarım var. Birine yardımcı olmak için adım atıyorsunuz, benim ekmeğimden mi edecek diye düşünülüyor. Ne acı... Benim ne kimsenin ekmeğinde, ne kimsenin yerinde, ne de kimsenin televizyon programında gözüm var.

EN ÇOK AĞLAYANLAR EN ÇOK KAZANANLAR OLDU

? İçinizde ukde olan bir konu mu var. Paylaşmak ister misiniz?

Çok önemli bir mevzu değil. Ama herkesin bir kendine gelmesi lazım. Bu krizde de en çok para kazanan insanlar en çok ağlayan meslektaşlarım  oldu. Bir ton para kazanmış, bir önceki sezon onlarca konser yapmış insanların yersiz feryatlarına şahit olduk. Siz böyle ağlarsanız küçük esnaf, küçük yerlerde çalışan şarkıcılar ne yapsın? "Aç kaldık" diye ağlayan konser şampiyonlarının samimiyetine inanmıyorum.

BABAMIN ÖLÜMÜ EN AĞIRIYDI

? Pandeminin sektöre etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce sanatçılardan ziyade müzisyenlere yeteri kadar destek sağlanabildi mi bahsettiğiniz konserler dışında?

Devletimiz belli ölçüde imkanlar çerçevesinde hepimizin yanında olmaya gayret gösteriyor. Bu global bir olağanüstü hal var. Doğru adımlar kadar eksik atılmış adımlar da vardır. Ancak bunun ötekileştirme, görmezden gelme gibi kötü niyetler içerdiği kanısında değilim. Ayrıca iş sadece müzik sektörüyle de bitmiyor ki. Koca bir ülkede onlarca sektör çok ağır yaralar aldı bu pandemi illetinden. Ben gerek bizim sektörümüzde gerekse diğerlerinde yükü azaltmanın en önemli yolunun paylaşmak olduğuna inananlardanım. O nedenle ben diyorum ki bölüşürsek çoğalırız. Bir lokma ekmeği bölüşmeyi bilmenin tam zamanı.

? Pandeminin sizden götürdüğü en önemli şey neydi?

Tabii ki babamdı. En ağır gelen şey babamın ölümüydü. Annem ve abimin hastalanmasıydı... Covid geçirmedim ama hepimiz bunu geçireceğiz. Bağışıklığımızı güçlendirelim ne olur.

Aslı Hünel: En ağır gelen şey babamın ölümüydü

Aslı Hünel, Aydın, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Hünel: En ağır gelen şey babamın ölümüydü - Son Dakika Magazin


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