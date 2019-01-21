Son Dakika Haberleri: Aslı İnandık'la Instagram İpuçlarını Denedik | Aslı Gibidir | Sebile Ölmez

Aslı İnandık'la Instagram İpuçlarını Denedik | Aslı Gibidir | Sebile Ölmez

51 dakika önce

25 Ocak'ta filmi vizyona girecek olan yetenek abidesi Aslı İnandık'la instagramda sürekli karşımıza çıkan ipuçlarını sizler için denedik.

25 Ocak'ta filmi vizyona girecek olan yetenek abidesi Aslı İnandık'la instagramda sürekli karşımıza çıkan ipuçlarını sizler için denedik. Videoda filmin teaserını da bulabileceksiniz. Biz çok eğlendik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:59 Kaynak: Youtube

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