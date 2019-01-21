Aslı İnandık'la Instagram İpuçlarını Denedik | Aslı Gibidir | Sebile Ölmez

25 Ocak'ta filmi vizyona girecek olan yetenek abidesi Aslı İnandık'la instagramda sürekli karşımıza çıkan ipuçlarını sizler için denedik.

25 Ocak'ta filmi vizyona girecek olan yetenek abidesi Aslı İnandık'la instagramda sürekli karşımıza çıkan ipuçlarını sizler için denedik. Videoda filmin teaserını da bulabileceksiniz. Biz çok eğlendik.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi

Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi