Aslı İnandık'la Instagram İpuçlarını Denedik | Aslı Gibidir | Sebile Ölmez
51 dakika önce
25 Ocak'ta filmi vizyona girecek olan yetenek abidesi Aslı İnandık'la instagramda sürekli karşımıza çıkan ipuçlarını sizler için denedik.
25 Ocak'ta filmi vizyona girecek olan yetenek abidesi Aslı İnandık'la instagramda sürekli karşımıza çıkan ipuçlarını sizler için denedik. Videoda filmin teaserını da bulabileceksiniz. Biz çok eğlendik.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:59 Kaynak: Youtube
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