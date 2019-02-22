Aslı İnandık ile Aslı Gibi Pirinç Pilavı ve Kremalı Mantarlı Bonfile Tarifi

Bu hafta YouTube'da bizeeee @asliinandik misafir olduuu. Enerjisi, zekası, muzipliğiyle baya eğlendiğimiz bir video oldu.

Bu hafta YouTube'da bizeeee @asliinandik misafir olduuu. Enerjisi, zekası, muzipliğiyle baya eğlendiğimiz bir video oldu. Annesinden öğrendiği teknikle bize tane tane pirinç pilavı yaptı, bizde yanına kreması mantarıyla harika bir soslu biftek yaptık.

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