Son Dakika Haberleri: Aslı İnandık ile Aslı Gibi Pirinç Pilavı ve Kremalı Mantarlı Bonfile Tarifi

Aslı İnandık ile Aslı Gibi Pirinç Pilavı ve Kremalı Mantarlı Bonfile Tarifi

28 dakika önce

Bu hafta YouTube'da bizeeee @asliinandik misafir olduuu. Enerjisi, zekası, muzipliğiyle baya eğlendiğimiz bir video oldu.

Bu hafta YouTube'da bizeeee @asliinandik misafir olduuu. Enerjisi, zekası, muzipliğiyle baya eğlendiğimiz bir video oldu. Annesinden öğrendiği teknikle bize tane tane pirinç pilavı yaptı, bizde yanına kreması mantarıyla harika bir soslu biftek yaptık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:19 Kaynak: Youtube

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