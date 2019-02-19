Aslı Jackson ile Gardırop Detoksuna Devam Ediyoruz!!!
1 saat önce
Bugün sevgili arkadaşım Aslı ile benim gardırobumu dağıttık, boşalttık, düzenledik.
Bugün sevgili arkadaşım Aslı ile benim gardırobumu dağıttık, boşalttık, düzenledik.
İyi Seyirler...
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:19 Kaynak: Youtube
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