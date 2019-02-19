Son Dakika Haberleri: Aslı Jackson ile Gardırop Detoksuna Devam Ediyoruz!!!

Aslı Jackson ile Gardırop Detoksuna Devam Ediyoruz!!!

1 saat önce

Bugün sevgili arkadaşım Aslı ile benim gardırobumu dağıttık, boşalttık, düzenledik.

Bugün sevgili arkadaşım Aslı ile benim gardırobumu dağıttık, boşalttık, düzenledik.

İyi Seyirler...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:19 Kaynak: Youtube

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