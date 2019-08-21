Aslı Kökçe ''Yapamayacak Mıyım?'' dedi!

Yeni çalışmasının video klip çekimlerinde Turgay Ceylanerobjektifinin karşısına geçen Aslı Kökçe, bu klibini de Mimar Sinan'da bir Roman Mahallesi'nde çekti.

Daha öncesinde ''Beyaz Atlı Prens'' ile birlikte ''Adım Adım'' ve ''Düğünüm Var'' ismine sahip üç tane single çıkartmış olan Aslı Kökçe, yeni klibiyle ilgili heyecan yaşıyor.