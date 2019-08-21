Son Dakika Haberleri: Aslı Kökçe ''Yapamayacak Mıyım?'' dedi!
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Aslı Kökçe ''Yapamayacak Mıyım?'' dedi!

50 dakika önce

Sedat Sakarya'ya ait olan ''Yapamayacak mıyım'' isimli yeni single çalışmasını dün (20 Ağustos) Silvana Müzik etiketi ile dinleyicinin beğenisine sundu..

Aslı Kökçe ''Yapamayacak Mıyım?'' dedi!, System.String[]

Yeni çalışmasının video klip çekimlerinde Turgay Ceylanerobjektifinin karşısına geçen Aslı Kökçe, bu klibini de Mimar Sinan'da bir Roman Mahallesi'nde çekti.

Daha öncesinde ''Beyaz Atlı Prens'' ile birlikte ''Adım Adım'' ve ''Düğünüm Var'' ismine sahip üç tane single çıkartmış olan Aslı Kökçe, yeni klibiyle ilgili heyecan yaşıyor.

Mimar Sinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:26 Kaynak: Bültenler
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