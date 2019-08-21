Aslı Kökçe ''Yapamayacak Mıyım?'' dedi!
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Sedat Sakarya'ya ait olan ''Yapamayacak mıyım'' isimli yeni single çalışmasını dün (20 Ağustos) Silvana Müzik etiketi ile dinleyicinin beğenisine sundu..
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:26 Kaynak: Bültenler
Yeni çalışmasının video klip çekimlerinde Turgay Ceylanerobjektifinin karşısına geçen Aslı Kökçe, bu klibini de Mimar Sinan'da bir Roman Mahallesi'nde çekti.
Daha öncesinde ''Beyaz Atlı Prens'' ile birlikte ''Adım Adım'' ve ''Düğünüm Var'' ismine sahip üç tane single çıkartmış olan Aslı Kökçe, yeni klibiyle ilgili heyecan yaşıyor.
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