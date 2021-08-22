Yağız Can Konyalı'dan geçtiğimiz ay ayrılan Aslı Melisa Uzun, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

İki kadına sarılan oyuncunun, pozları tartışma yarattı. Uzun'un birçok hayranı, ilginç yorumlarda bulundu.

Birçok kişi oyuncunun, kadın arkadaşıyla fazla samimi olduğunu söyledi.

Uzun, "Sizi çok seviyorum" yazıp, kalp emojisi koydu.

Oyuncu, İngilizce ise, "Kankalar" diye ekledi. Uzun'un Hollanda'da çektirdiği fotoğraflar dikkat çekerken, oyuncu proje olduğu İstanbul'a geliyor.