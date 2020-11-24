Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda - Son Dakika

Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda

24.11.2020 09:52
Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda, System.String[]

20 yaşındayken katıldığı 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Aslı Melisa Uzun kariyerine Almanya'da devam ediyor.

20 yaşındayken katıldığı 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Aslı Melisa Uzun kariyerine Almanya'da devam ediyor. Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Uzun, Almanya'nın uzun soluklu dizilerinden "Verbotene Liebe"nin yeniden çekilen versiyonu "Verbotene Liebe-Next Generation"ın kadrosuna girdi.

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

1995-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm çekimleri Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde ve Belçika'da yapıldı. İlk sezonu 10 bölüm olan dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Dizide Aslı Melisa Uzun; Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Frederik Götz, Sina Zadra, Lennart Betzgen ve Livia Matthes gibi ünlü isimlerle kamera karşısına çıktı.

İLK BÖLÜM YAYINLANDI

5 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan "Verbotene Liebe-Next Generation"ın ilk bölümü ise önceki gün TV Now adlı platformda yayınlandı. Dizide Aslı Melisa Uzun, Bobbi Atakan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Uzun'un performansı izleyiciden tam not aldı.

HUKUK OKUDU

1996 Ankara doğumlu olan Aslı Melisa Uzun, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı. Yarışmada ikinci seçilen güzel, Türkiye'yi Amerika'da düzenlenen "Miss Universe"de temsil etti. Küçük yaştan itibaren dans ve jimnastik eğitimi alan Uzun ilk oyunculuk deneyimini ise 2016 yılında yayınlanan "Arkadaşlar İyidir" dizisinde yaşadı.

Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda

Güzellik Yarışması, Miss Turkey, Almanya, Köln, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda - Son Dakika Magazin


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