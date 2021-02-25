Aslı Melisa Uzun ile Yağız Can Konyalı evlenecek mi?

Snob Magazin'in haberine göre; 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Melisa Uzun, son yıllarda gerek kariyeri gerekse özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Şu sıralar Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun, bir süredir meslektaşı Yağızcan Konyalı ile aşk yaşıyor.

EVLENECEKLER Mİ?

Sosyal medyada Aslı Melisa Uzun ile Yağızcan Konyalı'nın evlilik hazırlığı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Edindiğimiz bilgiye göre; Aslı Melisa Uzun ile Yağızcan Konyalı ikilisi henüz evlenmeyi düşünmüyor. Ünlü çiftin şimdilik kariyerlerine öncelik vereceği öğrenildi.

SEVENLERİ MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR

Çiftin hayranları ise ikiliden gelecek evlilik müjdesini sabırsızlıkla bekliyor.