Aslı Öktener'in 'Misafir Odası' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Aslı Öktener'in 'Misafir Odası' fotoğraf sergisi açıldı

31.03.2021 17:29
Aslı Öktener'in 'Misafir Odası' fotoğraf sergisi açıldı, System.String[]

Açılışa Arzu Filiz Güngör ve Yalçın Çıdamlı'nın yanısıra; çevre psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Prof.Dr. Melek Göregenli ve deneyimli belgesel fotoğrafçı Tahir Ün de online olarak katıldı.

Açılışa Arzu Filiz Güngör ve Yalçın Çıdamlı'nın yanısıra; çevre psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Prof.Dr. Melek Göregenli ve deneyimli belgesel fotoğrafçı Tahir Ün de online olarak katıldı. "Misafir Odası", bu yıl 15'inci yaşını kutlayan Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi için de, ilk kez tamamen sanal ortamda gerçekleştirilen bir sergi olma özelliğini taşıyor.

Öktener'in ilk adımlarını yıllar önce atıp 2019'da yeniden odaklandığı bu çalışma, salgın önlemleri ile evlere kapanılan, "misafir"liğin tehlikeli olduğu bir zamanda sonuçlandı. Misafir odalarının ait olduğu toplumsal zemin ve tarihsel koşullar; daha sergi izleyicisiyle buluşamadan, bir kere daha değişmiş oldu. Sergiyi fiziksel galeri mekanında açmaya hazırlanırken Covid-19 önlemleri çerçevesinde etkinliklerine ara veren, en sonunda da 'Misafir Odası'nı geçtiğimiz günlerde internet ortamına taşıyan Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi, sergi açılışını çevrimiçi yayınlanan canlı bir söyleşi etkinliği ile gerçekleştirdi.

Aslı Öktener kimdir?

1975 yılında İzmir'de doğdu. 1997 yılından bu yana, çok sayıda ulusal gazete ve televizyonda; muhabir, editör ve yapım sorumlusu olarak çalıştı. Zamanla fotoğrafa olan ilgisini de keşfeden Aslı Öktener, bu alanda ilk adımını Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'nde aldığı eğitimlerle attı. 2008-2009 yılları arasında 'Kadın Fotoğrafçılar Projesi' kapsamında gerçekleşen 'Kimlik ve İtaat' konulu fotoğraf sergisi katılımcıları arasında yer aldı. Bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü Çizgelikedi Fotoğrafta Kişisel Dil Geliştirme Programı'nın sonucunda da, ilk kişisel sergisi "Misafir Odası" ortaya çıktı...

Aslı Öktener, yaşamını oğlu Can Çınar Köse ile İzmir'de sürdürmektedir.

Aslı Öktener'in 'Misafir Odası' fotoğraf sergisi açıldı

Filiz Güngör, Belgesel, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Öktener'in 'Misafir Odası' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika Magazin


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