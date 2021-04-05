İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi

05.04.2021 20:31

Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendiİZMİR'de, takı satarak geçimini sağlayan ve sosyal medya hesabından bir tür romatizmal rahatsızlık olan relapsing polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar (41)...

Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi

İZMİR'de, takı satarak geçimini sağlayan ve sosyal medya hesabından bir tür romatizmal rahatsızlık olan relapsing polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar (41) için, arkadaşları takı tezgahının başında anma töreni düzenledi. Özkısırlar için lokma dökülürken, üzerinde 'Aslı'nın takı tezgahı' yazılı tezgaha karanfil bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 15 yıldır takı satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar, polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandı. 10 yıldır tedavi gören Özkısırlar, geçen 31 Mart gecesi Yeşilyurt semtindeki evlerinde rahatsızlandı. Bekar olan Özkısırlar, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gece burada tutulan Özkısırlar, ertesi gün sevk edildiği bir özel hastanede yaşamını yitirdi. Özkısırlar'ın cenazesi Bornova ilçesi Altındağ semtindeki Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi kızlarının yer olmadığı için hastaneye zamanında yatırılamadığından yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Bir ay önce kardeşi Aslı'yı Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini belirten Melike Özkısırlar (33), "Ablam son 3 aydır 25 kilo verdi. Yemek yiyemiyor, devamlı olarak kusuyor. Kendisine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde stent takıldı. Sonrasında hastalığı romatolojik bir hastalık olduğu için Bozyaka Hastanesi'ne gittik. Oradaki romatoloji doktoru gerekli tetkikleri yaptı, yaklaşık 1 ay önce. Bunun sonucunda, kendisinin durumunun kötü olduğunu, hastalığının ciddi olduğunu, vücudundaki organlarının yangın yeri olduğu söylendi. Kusmasının ve kilo kaybının sebebinin de bu olduğu söylendi. Kendisi araştırmak istiyorum, burada yatarak tedavi olmasını istiyorum ve bu şekilde tedavi etmek istiyorum deyip, yatışını verdi. Fakat yatakların dolu olduğunu söyleyip, 'bir hafta içerisinde yatıracağım' dedi, ancak 25 gün oldu ablam yatamadı" dedi.

'HAYAT DOLU, SEVECEN BİR İNSANDI'

Alsancak'taki Sevgi Yolu üzerinde bulunan takı tezgahı önünde, bugün saat 18.30'da Özkısırlar için anma töreni düzenlendi, lokma dökülüp, kuran okundu. Ayrıca, Özkısırlar'ın kendisi gibi takı satan arkadaşları ile Sevgi Yolu'ndaki kitapevi esnafı, üzerinde 'Aslı'nın takı tezgahı' yazılı tezgaha karanfil bıraktı. Burada açılan anı defterine Özkısırlar'ın arkadaşları onun hatırasını yaşatan yazılar yazdı. Aslı Özkısırlar'ın hemen yanındaki işyerinde takı satan Soner Kara, "Aslı çok sevecen, hayat dolu bir insandı. Herkes tarafından çok sevilirdi. Kendisiyle 6 yıl boyunca birlikte çalıştık. İnsandan hayvana kadar her canlıya karşı sevgi doluydu. Kendisi uzunca bir süredir hastaydı, sürekli hastanelere gidip geliyordu tedavi olmak için. En son nisan ayı içinde hastaneye yatacağını söyledi bize, yatmak için bekliyordu. Haberi alınca hepimiz şok olduk, çok üzüldük" dedi. Özkısırlar'ın kardeşi Melike Özkısırlar da gelen herkese ve basın mensuplarına teşekkür etti.

İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi
İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi

Araştırma Hastanesi, Alsancak, İzmir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Aslı Özkısırlar için, tezgahı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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