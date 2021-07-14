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ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ - Son Dakika

ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:15

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aslı Öztürk'ün (36) kocası Mesut Öztürk (29) tarafından boğularak öldürüldüğü cinayeti, tesadüf eseri açısı dönen bir güvenlik kamerasının ortaya çıkardığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aslı Öztürk'ün (36) kocası Mesut Öztürk (29) tarafından boğularak öldürüldüğü cinayeti, tesadüf eseri açısı dönen bir güvenlik kamerasının ortaya çıkardığı öğrenildi.

*- Aslı Öztürk'ün ailesi bugün kızları için mevlit okuturken, ağabey Yunus Emre Koçak, "Aslında bütün kameraları incelemiştik, bir şey çıkaramamıştık. İlahi adalet diyeyim, kameranın bir tanesinin ayarı bozulmuş binaya doğru dönmüş yönü. Olayın oluşu o kamerada net bir şekilde gözükmüş. Kolluk kuvvetleri o şekilde çözdü" dedi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde geçen 20 Mayıs saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslı Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sararak araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aslı Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.

'BİZ ACIYI YAŞIYORUZ, ONUN DA ACIYI YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Cinayetin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Aslı Öztürk'ün ailesinin acısı halen tazeliğini koruyor. Aslı Öztürk için ailesi evlerinde mevlit okutup, yemek verdi. Aslı Öztürk'ün ağabeyi Yunus Emre Koçak, olayın detaylarını gazetecilere anlattı. Mesut Öztürk'ün cezasını çekmesini ve aynı acıyı yaşamasını istediğini söyleyen Koçak, "Daha dün gibi 52 gün olmuş kardeşim vahşice öldürüleli. Jandarma, adli makamlar sağ olsunlar 3 gün gibi kısa bir zamanda olayı çözdü. Biz acıyı yaşıyoruz, onun da acıyı yaşamasını istiyoruz. Adli mercilere güveniyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

İLAHİ ADALET SAYESİNDE EVİN GİRİŞİNE DOĞRU DÖNEN KAMERA HER ŞEYİ GÖSTERDİ'

Aslı Öztürk'ün cansız bedeni bulunduğu güne kadar neler yaşandığını da anlatan Yunus Emre Koçak, "Kız kardeşim ilk 'kayboldu' dendiğinde ben işteydim. 'Sabah yürüyüşe gitti dönmedi' dendiğinde zaten hemen başına bir iş geldiğinden ve böyle bir şeyin olamayacağından tamamen emin olduk çünkü tanıdığımız kardeşimiz 2 tane çocuğunu 1 saat bile emanet etmeyen bir insan. İlk gün jandarmaya gittik, kayıp ilanını verdik. 24 saat geçmeden bazı şeyler olmuyormuş, yasal prosedürler varmış. İkinci gün de çevredeki tüm kameraları incelediğim halde hiçbirinde kız kardeşimin geçtiğini ya da yürüdüğünü göremedim. Kolluk kuvvetleriyle yaptığımız istişarede onlarla da hemfikir olduk, yürüyüş yapan bir insan nasıl olur da hiçbir yerde gözükmez. Koskocaman caddede bir kameraya nasıl takılmaz. Daha sonra yapılan araştırmalarda Alanya Belediyesi'nin çocuk parkını gördük. Oradaki mobese kameralarını fark ettik. Aslında bütün kameraları incelemiştik, bir şey çıkaramamıştık. İlahi adalet diyeyim, kameranın bir tanesinin ayarı bozulmuş binaya doğru dönmüş yönü. Olayın oluşu o kamerada net bir şekilde gözükmüş. Kolluk kuvvetleri o şekilde çözdü. Acımızı yaşıyoruz" diye konuştu.

ASLI ÖZTÜRK'ÜN ARACIYLA KADINI GÖMECEĞİ YERE GÖTÜRMÜŞ

Öte yandan Mesut Öztürk yaşadıkları evde eşini boğarak öldürdükten sonra halıya sararak gömeceği ormanlık alana Aslı Öztürk'ün kendi aracıyla götürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı koca öldürdüğü eşini aracın bagajına koyup götürdüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayet de bu güvenlik kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı. Aslı Öztürk'ün o otomobili ise şimdi baba evinin önünde üzeri örtülü şekilde duruyor.

ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ
ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ
ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ
ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ

Mesut Öztürk, Aslı Öztürk, Yunus Emre, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASLI ÖZTÜRK CİNAYETİNİ, TESADÜFEN AÇISI DÖNEN KAMERA ORTAYA ÇIKARMIŞ - Son Dakika


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