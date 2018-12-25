Son Dakika Haberleri: Aslı Pekçetin'in İlk Kitabı Raflarda Yerini Alıyor

Aslı Pekçetin'in İlk Kitabı Raflarda Yerini Alıyor

1 saat önce

20 yıldır tasavvuf ve felsefe konularında araştırmalarını sürdüren Aslı Pekçetin'in kitabı "Esmaların Mucize Sırları" 25 Aralık'ta okuyucu ile buluşuyor.

Aslı Pekçetin'in İlk Kitabı Raflarda Yerini Alıyor, System.String[]

Doğduğumuz anda bize tecelli eden isimlerin (Esma –ül Hüsna) aktif hale getirilmesinde, yüksek hayrımıza olan kapıların açılmasında ve evrenin şifrelerinin çözülmesinde bir anahtar olan "Esmaların Mucize Sırları", okuyucuları farklı bir içsel yolculuğa sürükleyecek.

Maşuk Kitap'tan çıkacak olan "Esmaların Mucize Sırları"nda yazarAslı Pekçetin Esma-ül Hüsna'ları gökyüzü hareketlerine, gezegen saatlerine ve burçlarımıza göre nasıl çalışacağımızı, ayrıca DNA'mıza kodlanmış bu güzel isimleri zikrederek nasıl açığa çıkaracağımızı aktive edebileceğimizi anlatıyor. Kuranı Kerim ayetlererine göre hazırlanmış 52 haftalık muhteşem bir çalışma okuyucuları bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:44 Kaynak: Bültenler

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