Aslı Tandoğan "Utandığım için hayatım boyunca kimseye laf sokmadım"

Şimdiye kadar naif ve masum rollerde izleyici karşısına çıkan Aslı Tandoğan ilk kez hırslı, güç sevdalısı, entrika cambazı bir karakteri canlandıracak. Senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, Bülent İşbilen'in yönettiği "Prens" dizisinde Tandoğan, hiçbir lafın altında kalmayan Leydi Anarkhia olarak izleyiciyi çok güldürecek. Ünlü oyuncu sanal prodüksiyonla çekilen dizideki karakterini şu sözlerle anlattı: "Leydi Anarkhia, şimdi baktığımızda olacak iş değil dediğimiz ama o dönemin şartlarına göre olması gerekeni yapan şeyler yapıyor. Fazla hırslı. Kocasına çok aşık. Başa geçmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Hiçbir lafın altında kalmayan sürekli laf sokan bir kişi. Ben hiç öyle değilimdir, çok utanırım. Bu dizi ile belki de hiç yapamadığım bir şeyi yaparak tatmin oluyorum."