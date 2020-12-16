Aslı Tandoğan ve ailesi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Aslı Tandoğan ve ailesi koronavirüse yakalandı

16.12.2020 10:34
Aslı Tandoğan ve ailesi koronavirüse yakalandı, System.String[]

İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamalarından satır başları...2 Aralık'tan bu yana Covid tedavisi görüyorum artık son günlerim 2 günüm kaldı.

İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamalarından satır başları…

2 Aralık'tan bu yana Covid tedavisi görüyorum artık son günlerim 2 günüm kaldı. Eşim Tan da Covid'e yakalandı ve 13 gün boyunca hastanede kaldı, çok zor geçirdi. Ben beş gün boyunca hastanede kaldım. Annem de aynı şekilde Covid oldu o bize göre daha hafif şekilde atlattı.

Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyoruz. Aileden birkaç kişi daha yakalandı çünkü çok dikkat etmemize ve evde sadece altı, yedi kişi olmamıza, kimseyi kabul etmememize rağmen maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil.

GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN!

Sizden ricam 'lütfen gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin eşim Tan her gün spor yapan, yediğine içtiğine inanılmaz dikkat eden, sigara, alkol hiçbir kötü alışkanlığı olmayan birisi ve o kadar zor atlattı ki… 40 yaşında hiç beklemediğimiz bir şekilde… Nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt-üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize!

Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın. Çok zorlandık. Sadece Covid değil kullanılan ilaçlar da çok çok ağır. İnsan vücudu bazen bunu kaldıramayabiliyor.  Sadece Covid ile mücadele etmiyorsunuz, aynı zamanda ilacın yan etkileriyle de mücadele ediyorsunuz. Psikolojik olarak da çok ama çok zor. Tamamen yalnızsınız!

ÇOCUKLARIMDAN AYRIYIM

Çocuğu olan aileler için, çok daha büyük bir sıkıntı. Biz eşimle hastanedeydik, annemin Covid olduğunu öğrendik. O da yatak döşek, karantinaya girdi. Ailenin diğer fertleri de Covid oldular karantinaya girenler oldu. Tek yardımcımız kaldı çocukların başında. Onun test sonucu çıkana kadar hayatımın en zor günüydü, çünkü çocuklarınız ortada kalıyor.

Şimdi dört, beş gündür evdeyim ama odadan çıkamıyorum. Çocuklarım burada olduğumu biliyor ama görüşemiyoruz. Çok ızdırap çekiyorlar, 'annem burada, beni neden kucağına almıyor, neden yanıma gelmiyor' diye düşünüyorlar. O yüzden diyeceğim şu ki; 'Dışarı çıkamıyoruz, evde kalıyoruz.' Hastanedeyken insan 'ne yapsam ne etsem de evime bir an önce dönebilsem' diye düşünüyor. Hastalanmadıysanız, evinizdeyseniz değerini bilin.

NE OLUR KONSANTRE OLUN

Hastanede olduğum süreçte, hiç haberlere bakmadım çünkü inanılmaz etkileniyor insan. Psikolojisi anında yerle bir oluyor, kötü haberlere bakmayın ne olur!

Tat ve koku alma duyusu gidiyor insan beslenmesi gereken zamanda hiçbir şey yiyemez oluyor. Ne olur konsantre olun, motive edin kendinizi iyileşmeyi düşünün.

Maalesef şöyle bir şey oluyor; Konuştuğunuz insanlarda 'Kaçıncı günündesin, beşinci günden sonra çok kötü oluyor vb.'  şeyleri duymazdan gelin.  Herkesin hastalık süreci bambaşka ilerliyor. Başkalarının sizi üzmesine izin vermeyin ne olur. Covidli biriyle konuşurken de onu üzecek şeyler söylemeyin. Sadece ihtiyaçları olup olmadığını sormanız yeterli.

Aslı Tandoğan ve ailesi koronavirüse yakalandı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aslı Tandoğan ve ailesi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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